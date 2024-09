Realtà Aumentata e Realtà Virtuale | differenze e impatto sulla società

Leggi tutta la notizia su demi.news

(Di mercoledì 12 giugno 2024) Negli ultimi anni, la tecnologia ha aperto le porte a nuove esperienze immersive che stanno ridefinendo la nostra percezione del mondo circostante: la(AR) e la(VR). Pur condividendo alcuni tratti, queste tecnologie offrono esperienze completamente diverse che influenzano sia le persone che lain modi unici.: arricchire laLasovrappone elementi virtuali al mondo reale, creando un’esperienza ibrida che arricchisce la nostra percezione sensoriale. Utilizzando dispositivi come smartphone o occhiali AR, gli utenti possono interagire con informazioni digitali integrate nell’ambiente circostante. Esempi comuni includono filtri fotografici, app di navigazione e giochi come Pokémon GO.