WWE | Vic Joseph nomina la AEW nel debutto di Ethan Page svista oppure no?

(Di lunedì 3 giugno 2024) L’ultima puntata di NXT è diventata rapidamente una delle più importanti dell’anno. Oltre l’apparizione nello show cadetto della WWE della TNA Knockout Champion Jordynne Grace, una delle più grandi sorprese della serata è stato ildi, ex AEW, che ha fatto uno scioccante e sorprendente ingresso mettendo KO il campione Trick Williams. L’evento è stato così inaspettato e d’impatto che Vic, voce di NXT, ha quasi menzionato la AEW, iniziando a dire: “Isn’t he from A-E…” prima di essere interrotto da Booker T, mentreiniziava il suo promo. Secondo Sean Ross Sapp nel podcast Backstage di Fightful Select, “la quasi menzione della AEW era completamente programmata”, e che la WWE ha pianificato tutto per generare scalpore.