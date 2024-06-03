Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2024 ore 19:45 (Di lunedì 3 giugno 2024) Viabilità 3 GIUGNO 2024 ORE 19.35 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio Traffico sostanzialmente scorrevole SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE -Roma DALLE 23.10 ALLE 05.00 NELLE NOTTI TRA SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO, ALCUNI TRENI ALTA VELOCITA’ ED EURONIGHT SUBISCONO VARIAZIONI PER CONSENTIRE I LAVORI INFRASTRUTTURALI SULLA LINEA SULLA LINEA PESCARA-Roma PROSEGUIRANNO FINO AL 18 GIUGNO I LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRA SULMONA E TIVOLI CON VARIAZIONI PER I TRENI REGIONALI DELLE RELazioNI VAL D’ALA-Roma E AVEZZANO -SULMONA-PESCARA CONCLUDIAMO CON I LAVORI SERALI PER IL RINNOVO DELLA LINEA AEREA CHE INTERESSANO LA FERROVIA REGIONALE METRomaRE DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ LE ULTIME PARTENZE DEI TRENI DALLE STAZIONI DI PORTA SAN PAOLO DI COLOMBO SONO ALLE ORE 21.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2024 ore 19:15 - RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA. 05 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO ANCORA CODE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA L’INNESTO CON LA A24 E GUIDONIA MONTECELIO, IN DIREZIONE FIRENZE. TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA ALTEZZA LAGHETTO E ALTEZZA FNOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2024 ore 18:45 - 35 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA SALARIA CODE A MONTEROTONDO SCALO E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI SANTA COLOMBA NELLE DUE DIREZIONI. SUL RACCORDO ANULARE, FILE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA. ANCORA CODE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA L’INNESTO CON LA A24 E GUIDONIA MONTECELIO, IN DIREZIONE FIRENZE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2024 ore 18:15 - SULLA COLOMBO CODE TRA VITINIA E MALAFEDE VERSO ACILIA. L’INCIDENTE E’ RISOLTO E IL TRAFFICO E’ IN GRADUALE SMALTIMENTO. VIABILITÀ 3 GIUGNO 2024 ORE 18. IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE TRA CASSIA BIS E LA SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA. SUL RACCORDO ANULARE, FILE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E LA ROMANINA. FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA TRA VIALE TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’. romadailynews
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