Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2024 ore 10:30 (Di lunedì 3 giugno 2024) Viabilità 3 GIUGNO 2024 ORE 10.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL T5RAFFICO SUL RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DEI RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E Roma-FIUMICINO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE SOLO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO CIRCOLazioNE SCORREVOLE SULLA Roma-FIUMICINO CI SPOSTIAMO A NORD DELLA CAPITALE UN INCIDENTE SULLA REGIONALE TERNANA è LA CAUSA DELLE CODE, NELLE DUE DIREZIONI AL KM 41 CIRCA NEI PRESSI DI PRATOLUNGO IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA CHIUSA AL SERVIZIO VIAGGIATORI LA STAZIONE DI TORRRE GAIA PER INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE. I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE FERMATA RICORDIAMO LA CHIUSURA ANTICIPATA ALLE ORE 21.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2024 ore 09:45 - 35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SONO IN VIA DI RISOLUZIONE GLI INCIDENTI IN A1 IL PRIMO SULLA FIRENZE ROMA TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, IN DIREIZSONE ROMA E L’ALTRO SULLA ROMA-NAPOLI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI COLLEFERRO NEI DUE CASI NON CI SONO STATE RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO CODE IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO QUI PER TRAFFICO INTENSO CODE IN DIMINUZIONE ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO DA VIA NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREIZONE EUR SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN INTERNA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA ROMA-FIUMICINO IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO DA TRIONFALE A CASAL DEL MARMO E TRA ROMA-FIUMICINO E TUSCOLANA POI DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2024 ore 09:15 - VIABILITÀ 3 GIUGNO 2024 ORE 09. 05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PRUDENZA PER CHI è IN VIAGGIO SULLA A1 MILANO-NAPOLI PER DUE INCIDENTI IL PRIMO SULLA FIRENZE ROMA TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, IN DIREIZSONE ROMA E L’ALTRO SULLA ROMA-NAPOLI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI COLLEFERRO AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO E PER TRAFFICO INTENSO CODE SULLA ROMA-FIUMICINO DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO E IN USCITA DA TOR CERVARA AL RACCORDO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE A TRATTI DALLA FLAMINA TIBURTINA POI CODE DALLA CASILINA ALLA ROMA-FIUMICINO IN ESTERNA CODE DALLA SALARIA ALLA CASSIA VEIENTANA DA TRIONFALE A CASAL DEL MARMO A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA AURELIA E PESCACCIO POI CODE A TRATTI DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA TIBURTINA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2024 ore 08:45 - VIABILITÀ 3 GIUGNO 2024 ORE 08. 30 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE A TRATTI DALLA BUFALOTTA ALLA TIBURTINA POI CODE DALLA CASILINA ALL’APPIA E ANCORA TRA LE USCITE LAURENTINA E ROMA-FIUMICINO IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA FLAMINIA A PESCACCIO DALLA LAURENTINA ALA DIRAMAZIONE ROMA SUD E DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA SULLA ROMA-FIUMICINO SI STA IN CODA DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLIANA, VERSO L’EUR INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO E IN USCITA DA TOR CERVARA AL RACCORDO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLE CONSOLARI CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DEI DUE PONTI SITUAZIONE INVARIATA SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI SULLA SALARIA CODE IN AUMENTO, ORA LOCALIZZATE DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI, TUTTO VERSO IL CENTRO INFINE, PRUDENZA PER CHI è IN VIAGGIO SULLA A1 MILANO-NAPOLI PER DUE INCIDENTI IL PRIMO SULLA FIRENZE ROMA TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD, IN DIREIZSONE ROMA E L’ALTRO SULLA ROMA-NAPOLI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA DI COLLEFERRO AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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