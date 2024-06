Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2024 ore 10 | 30

Fonte : romadailynews di 3 giu 2024

VIABILITÀ 3 GIUGNO 2024 ORE 1020 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO MIGLIORA LA SITUAZIONE DEL T5RAFFICO SUL RACCORDO ANULARE AD ECCEZIONE DEI RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E ROMA-FIUMICINO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE SOLO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLA ROMA-FIUMICINO CI SPOSTIAMO A NORD DELLA CAPITALE UN INCIDENTE SULLA REGIONALE TERNANA è LA CAUSA DELLE CODE, NELLE DUE DIREZIONI AL KM 41 CIRCA NEI PRESSI DI PRATOLUNGO IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA CHIUSA AL SERVIZIO VIAGGIATORI LA STAZIONE DI TORRRE GAIA PER INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE.

