Ucraina Zelensky | Cina fornisce armi alla Russia Pechino nega

(Di lunedì 3 giugno 2024) (Adnkronos) – “Con il sostegno dellala guerra sarà più lunga: questo è un male per il mondo e per la politica della, che sostiene ufficialmente di sostenere l’integrità territoriale e la sovranità” ha detto Volodymir, parlando al margine della conferenza sulla sicurezza a Singapore. Riecheggiando le accuse che Washington da tempo muove a, cioè di inviare inmateriali dal duplice uso che di fatto sostengono l’industria militare russa, il presidente ucraino ha detto che alcune componenti dellerusse “vengono d”. “Noi apprezziamo il vitale sostegno militare e politico all’da parte degli Stati Uniti” ha detto, esprimendo la gratitudine di Kiev per la decisione dell’amministrazione Usa di permettere di usareamericane per attacchi limitati sul territorio russo per contrastare i tentativi di Mosca di espandere la zona dei combattimenti”, secondo quanto riferisce una nota del governo ucraino.