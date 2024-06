Traffico Roma del 03-06-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 3 giugno 2024) traffico regolare sulla rete viaria della capitale possibili disagi per un incidente segnalato dalla polizia locale su Viale Parioli altezza via della Moschea ai Parioli chiusa fino alle ore 18 del pomeriggio via Ruggero Fauro per interventi alle alberature tra via Carlo Stuparich e via della Moschea prestare attenzione alla segnaletica sul posto