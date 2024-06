Fonte : ilnotiziario di 3 giu 2024

“In realtà, se l’amministrazione di Caronno volesse aprire la via Vivaldi sul confine con Bariola, noi saremmo disponibili a convenzionarci”L’assessore all’Urbanistica di Garbagnate Alberto Pirola interviene sulle polemiche di questi giorni per l’eccessivo traffico sulla Varesina e la chiusura della via Vivaldi di Caronno, possibile valvola di sfogo che si potrebbe percorrere in alternativa.

Traffico in Varesina Garbagnate | Aprire via Vivaldi? Mai detto no a Caronno