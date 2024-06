Qual è l’animale che non dorme mai?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il regno degli esseri viventi si caratterizza per equilibri diversi tra specie e specie. In natura esiste anche un animale che non. A questo si accompagnano anche molte alte creature che dedicano al sonno un tempo davvero limitato. Conoscere le specie viventi presenti sulla Terra permette di conoscere i diversi meccanismi ed equilibri di sopravvivenza. Per quanto riguarda il sonno, ad esempio, se per gli esseri umani si consigliano circa 8 ore al giorno, per gli animali le cose sono diverse. In natura, infatti, esiste persino un animale che non. Altre creature si rilassano solo di tanto in tanto, altre ancora dedicano al sonno un tempo ristretto che, tuttavia, gli consente di recuperare tutte le energie necessarie. Giraffe, Elefante e Struzzo @Foto Crediti EnvatoElements – VelvetMagL’orologio circadiano Per la maggior parte degli animali, il momento di riposo svolge diverse funzioni, oltre alla più comune e necessaria esigenza di ‘ricaricare le batterie’.