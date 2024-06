Morti NatisoneMusumeci chiede rapporto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 3 giugno 2024) 15.05 Dopo che il ministro con delega alla Protezione civile, Musumeci, ha annunciato la richiesta al prefetto di Udine di una dettagliata relazione sulle primissime attività di soccorso svolte per i tre ragazzi investiti dalla piena del Natisone, la Procura starebbe ora per acquisire i tabulati relativi alle richieste di aiuto. Il fascicolo, senza indagati, mira solo a fare chiarezza sull'accaduto. Intanto già si è aperto tra i vari enti deputati ai soccorsi un dibattito su come migliorare eventualmente i protocolli.