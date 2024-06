LIVE Paolini-Avanesyan Roland Garros 2024 in DIRETTA | giocatrici sul Lenglen

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:03 Iniziato il palleggio di riscaldamento, 4? e si parte! 11:02è la seconda volta che raggiunge gli ottavi di finale in un torneo dello Slam, dopo questo turno raggiunto l’anno scorso proprio a Parigi.in campo! 10:58 Per chi vince, ci sarebbe poi nei quarti la vincente di Rybakina-Svitolina. 10:53 Primo confronto diretto tra le due.vincendo salirebbe al numero 7 della race, scavalcando l’eliminata Ostapenko. Nel ranking, salirebbe altresì di una posizione, giungendo 12ª. 10:46, nonostante sia virtualmente al numero 13 del mondo, non è mai riuscita ad issarsi tra le ultime 8 di un torneo dello Slam. Al massimo, si è spinta nello scorso mese di gennaio agli ottavi di finale a Melbourne.