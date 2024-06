L’Italia ha due azzurri ai quarti del Roland Garros con Sinner e Paolini | il precedente è recente…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) Un dato di eccellenza. Il2024 volge al termine enon ha solo Janniksu cui poter contare. L’avvicinamento a questo Major non è stato ideale per l’altoatesino, fermo quasi tre settimane per il noto infortunio all’anca. Un problema che si temeva potesse fargli saltare anche lo Slam di Parigi, dopo la rinuncia agli Internazionali d’Italia e il ritiro dal torneo di Madrid, prima di affrontare neidi finale Felix Auger-Aliassime. Rimanendo in tema “di finale”, il 22enne pusterese ha raggiunto questo traguardo, rimontando nell’ultimo match da una condizione non semplice contro il francese Corentin Moutet. Il via di Jannik era stato negativo, ma bravissimo il n.2 del mondo a ribaltare il tutto e a imporsi con il punteggio di 2-6 6-3 6-2 6-1.