La crisi del manifatturiero italiano | l’indice scende ancora a maggio netta riduzione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Peggio del previsto. Con un dato in controtendenza rispetto a quello degli altri big europei.Hcbo Pmi sul settoreregistrato afa segnare dati preoccupanti, con una discesa a 45,6 dopo il 47,3 di aprile. Si tratta del più rapido peggioramento dello stato di salute del settore in cinque mesi. Un dato, peraltro, sotto le stime che prevedevano 48 punti. Le condizioni operative sono peggiorate a causa di una rapidadel volume degli ordini. La conseguenza è che i manifatturieri hanno abbassato i volumi di produzioni e questo ha provocato, come ulteriore conseguenza, tagli occupazionali e riduzioni degli acquisti.inin ItaliaPmi diffuso da S&P Global fa quindi segnare un calo e anche un risultato al di sotto delle stime.