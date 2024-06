Il Murale che abbatte i muri | realizzato il murale al liceo scientifico Quercia di Marcianise

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 3 giugno 2024). Dal progetto alla realizzazione; questo il motto delle studentesse e degli studenti della classe 1M a.s 23/24 deldiche hanno portato a termine un’attività didattico educativa per la quale hanno vinto un prestigioso premio. La classe 1M ha infatti partecipato al concorso Greenway Generation promosso dal presidente della provincia di Caserta dott. Giorgio Magliocca e curato dal suo staff in tutte le fasi di preparazione. Il Dirigente scolastico, prof Diamante Marotta, che da sempre incentiva le studentesse e gli studenti dell’istituto a partecipare a tutte le iniziative del territorio che promuovono attività dal profondo significato culturale, ha affidato al personale scolastico e agli alunni il compito di portare a termine un’attività tesa a potenziare le competenze trasversali nella fase degli apprendimenti.