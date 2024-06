Europei bottino magro per l’Italia Cinque medaglie ma senza vittorie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024) In passato ilre azzurro è stato ben più ricco, quest’anno un po’ di ’’austerity’’ ha invece accompagnatoai campionatiin Francia. Il bilancio finale della tre giorni, trascorsi fra pioggia e fango, conta. Nell’ultima giornata ad Annecy gli azzurri salgono tre volte sul podio. La squadra senior degli uomini si prende il bronzo nella prova di salita e discesa, mentre vanno a segno le formazioni under 20 con l’argento maschile e il bronzo femminile. È una prova di carattere quella del team assoluto, al via da campione in carica e in lotta per il successo fino alla fine. Stavolta c’è la medaglia, dopo il quarto posto nella gara “uphill” di due giorni fa, con 27 punti in una classifica molto corta alle spalle di Francia (24) e Gran Bretagna (26).