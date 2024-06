Elenoire Casalegno in difficoltà a L’Isola tensione fuori campo | Non dirlo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ci voleva la semifinale per mettere un po’ di pepe a questa edizione dedei Famosi. Ieri sera Matilde Brandi ha sbroccato contro Edoardo Stoppa e la produzione dopo che ha avuto un “incidente” durante il gioco dell’orologio onduregno. In seguito ad un problema con la parte superiore del costume, la naufraga è stata rassicurata da, ma nonostante tutto pochi istanti dopo ha mollato la presa: “Ragazzi basta io mollo, non è per cattiveria, ma si vede tutto qui“. Alvina è in finale! #Isola pic.twitter.com/qchZUFfAgV — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) June 2, 2024indurante lo sfogo di Matilde. L’inviata ha chiesto aiuto alla produzione: “Allora, io chiedo cortesemente se possiamo dare subito una maglietta a Matilde per la seconda manche del gioco.