Djokovic vede ancora il baratro poi rimonta Cerundolo e avanza ai quarti del Roland Garros

(Di lunedì 3 giugno 2024) Novakva oltre la razionalità e la logica: il serbo batte Franciscocon il punteggio di 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 in oltre quattro ore e mezzo di gioco. Il numero 1 del mondo si difendedall’attacco di Sinner: era sotto 2-4 nel quarto, ha trovatola forza di ribaltare il match dopo il match finito in piena notte di oltre quattro ore contro Musetti. Rimpianti che restano per l’argentino per non aver spinto al punto giusto nei momenti in cui poteva affondare il colpo. Aidi finale delaffronterà Alex de Minaur. Il match è equilibrato e tirato negli scambi sin da subito, ma tutti i punti più importanti sono vinti danel terzo gioco ha due palle break per prendere un vantaggio, ma il serbo riesce a trovare gli antidoti e a comandare sempre quando è sotto nel punteggio.