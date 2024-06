Deve lasciare prima della finale Isola dei Famosi che sfortuna per lui | Vinceva sicuro

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ieri tutto è cambiato, a L’dei2024 ed è normale che sia così quando si parlaSemidi un reality. È nei capitoli conclusivi che si determinano i risultati più importanti e spuntano le sorprese e il colpi di scena più eclatanti. I nominati oggi sono i fortissimi Edoardo Franco ed Aras Senol. Chi vincerà. La fine dell’ultima puntata non è stata affatto piacevole per l’attore di Terra Amara, che è stato costretto come al solito a fare il nome di un naufrago da spedire al televoto. Peccato che proprio nessuno avrebbe mai pensato avrebbe nominato l’amico Edoardo Franco. Beh, la sfida è tra loro a L’dei2024. Sembra ancora incredibile per i telespettatori, connessi sui social, ma Aras Senol l’ha fatto.