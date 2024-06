De Luca maschilista? Io dico che è più un provocatore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) di Leonardo Botta Sono il primo a riconoscere l’efficacia del colpo inferto da Meloni a Dein quel di Caivano (“Presidente De, sono la str**za della Meloni”), che ha scaldato i cuori dei suoi sostenitori più dell’urlo di Tardelli ai mondiali ’82; un colpo ben studiato e meglio ancora messo in scena. Per cui la morale della favola è che, a questo giro, il governatore campano è stato battuto dalla premier sul suo stesso campo, quello della comunicazione a effetto per la quale è diventato da tempo iconico (come dimenticare le sue dirette social a suon di “cinghialoni” e “lanciafiamme”). E non mi stupirei affatto se quella scena avesse fatto guadagnare diversi decimali nel consenso della Giorgia nazionale (vedremo l’esito del voto alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno prossimi).