Coldiretti Toscana | quasi 2 mila ettari all’asta con la banca delle terre agricole Opportunità per i giovani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Firenze, 3 giugno 2024 – Un’per i più, un’occasione per valorizzare i territori e magari riscoprire un mestiere oggi molto cambiato grazie alla tecnologia. Sono più di 1,800 glidi nuovini agricoli messida Ismea per favorire la riorganizzazione e il rilancio dell’agricoltura italiana, promuovendo la creazione di imprese. Quanti sono i lotti ine dove si trovano I lotti proposti nella nostra regione sono 26, nell’ambito dellaNazionale. Inisono concentrati in cinque province. La principale zona coinvolta è la Maremma, dove sono localizzati 14ni per complessivi 500, per una base d’asta di 4,5 milioni di euro. Cinqueni si trovano in provincia di Siena con 178e 1,9 milioni di euro di base d’asta totali.