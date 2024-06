Claudia Sheinbaum per la prima volta il Messico ha una Presidenta

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 3 giugno 2024) Èil nuovo presidente del. Anzi, è la, capo di Stato donna, che il paese centroamericano abbia mai avuto in 2 secoli di storia democratica. Favorita nei pronostici, la ‘delfina’ del presidente uscente, e non ricandidabile, Andrés Manuel López Obrador (detto AMLO dalle inziali del nome e cognome), ha stravinto le elezioni presidenzuiali del 2 giugno.era candidata del partito di sinistra Morena, appoggiata dal Partito Verde Ecologista del(Pvem) e dal Partito del Lavoro (Pt). In base agli exit poll, Sheinabum è al primo posto nelle preferenze dei messicani grazie a un consenso che oscilla fra il 58,3% e il 60,7%. Al secondo posto si sarebbe fermata la candidata della coalizione di centrodestra Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, mentre al terzo posto c’è Jorge Álvarez Máynez del Movimento Cittadino (MC).