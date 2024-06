Calcio dilettanti Il Boretto chiude la porta con Cavallini Tris di acquisti per il Fellegara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Nuovo volto in casa(Promozione) con l’inserimento in rosa di Riccardo Nicolò. Portiere classe 1999, è reduce dall’esperienza in Eccellenza con la Virtus Castelfranco. Per lui stagioni anche con Bagnolese e Fabbrico. Il Campagnola ha preso Mattia Vezzani, mezzala mancina del 1999. In Prima categoria si rinforza in difesa il Daino Santa Croce con l’arrivo di Ivan Bucci, difensore del 1998 ex Guastalla. In Seconda ilsta programmando per tempo la nuova stagione, e riparte dalla conferma di mister Fabio Troccoli, che sarà affiancato dal vice Bulku Sokol e dal preparatore dei portieri Stefano Valenti. Ci sono anche tre nuovi: arrivano il mediano Simone Morani, classe ’90 ex Real Casina, la mezzala Simone Stefani (classe ’95, è un ex Falk e Roteglia e per lui si tratta di un ritorno), e il puntero Giuseppe Brusciano, classe ’98 ex Spezzanese.