Verissimo gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi domenica 2 giugno 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 2 giugno 2024)del 2su Canale 5, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiinsu Canale 5.: gli, tantinello studio di Silvia Toffanin. Nel meglio di rivedremo le interviste a Il Volo, Raimondo Todaro, Francesca Tocca e infine Paolo Bonolis. Prevista poi qualche sorpresa… Streaming e tv Dove vedere ladi– diin diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va insu Canale 5 a partire dalle ore 16,30.