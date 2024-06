Ucraina Israele e Sud globale A cosa punta il G7 italiano secondo l’amb Checchia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 2 giugno 2024) Gabriele, già ambasciatore in Libano, presso la Nato e presso le Organizzazioni Internazionali (Ocse, Esa, Aie) non ha dubbi: il G7 in programma tra dieci giorni in Puglia sarà la consacrazione del presidente del consiglio e del governo, già apprezzato nel globo per il lavoro svolto in questo anno e mezzo a Palazzo Chigi. Ma con la possibilità di accrescere ulteriormente il peso specifico, della premier e del Paese. “Abbiamo gli strumenti perché il G7 e il Piano Mattei lavorino di concerto in una proficua simbiosi”. E osserva che il governo continuerà a far valere la propria visione di una difesa dei propri interessi in Europa, ma mai contro l’Europa, a fronte di certe narrative che invece vogliono ancora presentare questo governo come intrinsecamente antieuropeo.