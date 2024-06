Trooping the Colour | il Palazzo conferma su re Carlo Kate non ci sarà

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 2 giugno 2024) Manca poco althee ilReale ha dato indicazioni chiare che riguardano re. Il Sovrano, infatti, parteciperà alla parata del suo compleanno di quest’anno, seppure in maniera differente rispetto al passato. Dopo alcune settimane di speculazioni, Buckingham Palace hato che seguirà la parata in carrozza, e non più a cavallo come avveniva in passato. ReIII da febbraio è in cura per una forma di cancro non specificato. Tuttavia da alcune settimane ha scelto di fare ritorno ai propri impegni pubblici. Ilthe– che rappresenta la parata ufficiale per il compleanno del Re – era in dubbio. Ma Buckingham Palace hato che si svolgerà regolarmente, con alcune modifiche. Già nelle settimane precedenti alcune fonti avevano anticipato che lo stesso Sovrano stava lavorando per adattare le tradizioni alle sue condizioni di salute attuali.