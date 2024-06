Traffico Roma del 02-06-2024 ore 09 | 30

Fonte : romadailynews di 2 giu 2024

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione traffico regolare sulla rete viaria della capitale da segnalare un incidente con possibili disagi a Piazzale Appio altezza via Magnagrecia prestare attenzione per la presenza di un veicolo in panne anche sul tratto Urbano della A24 tra via Togliatti e via Dei Fiorentini in direzione Roma in occasione del settantesimo anniversario della festa della Repubblica si svolge oggi La Tradizionale parata ai Fori Imperiali disposte chiusure temporanee in tutta l’aria tra il Colosseo e Piazza Venezia per il trasporto pubblico fino alle ore 13:30 sospesi i capolinea di Piazza Venezia e Teatro Marcello è di vietate o limitate nel percorso diverse linee bus chiusa per motivi di ordine pubblico anche la stazione Colosseo della linea metro B e B1 per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma.

