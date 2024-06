Sinner va in confusione poi reagisce e strapazza con rabbia Moutet al Roland Garros

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) Un primo set da dimenticare e poi un autentico dominio. Jannikvola ai quarti di finale del2024 dopo aver sconfitto il francese Corentincon il punteggio di 2-6 6-3 6-2 6-1 in due ore e quarantaquattro minuti di gioco. Il numero due del mondo è andato inad inizio partita, ma ha sempre mantenuto la calma, travolgendo poi il transalpino, che è andato a spegnersi con l’avanzare del match. Adesso per un posto in semifinale ci sarà la sfida con il bulgaro Grigor Dimitrov, che ha sconfitto in tre set Hubert Hurkacz.ha concluso con cinque ace e altrettanti doppi falli, vincendo il 73% dei punti quando ha servito la prima. Sono quaranta i vincenti dell’azzurro, mentre trentuno gli errori non forzati, ma ben quattordici nel solo primo set.