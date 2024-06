Russo Kumi e Cinquegrano pronti al ’salto’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) SASSUOLO Chissà quanti ne ritroveremo nel gruppo che conta, quando tra il 6 e l’8 luglio la prima squadra del Sassuolo ricomincia dalla Serie B, dei cavalieri che fecero l’impresa. Si parla dei ragazzi della Primavera che si sono cuciti sul petto lo scudetto, compiendo impresa che resterà nella storia del club, e che si affacciano ad un futuro oggi non del tutto intellegibile. Ci mancherebbe, un conto è il calcio dei giovani – anche se il Primavera 1 ad un campionato professionistico un po’ somiglia – un altro il calcio dei grandi, ma non si può dire che la settimana del Viola Park, dentro la quale i ragazzi di Emiliano Bigica hanno recitato da protagonisti, non abbia proposto al neotecnico del Sassuolo Fabio Grosso – ufficialità attesa in settimana – qualche profilo con cui integrare un gruppo da ricostruire.