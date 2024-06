Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 2 giugno 2024) Con la circolare 69 del 29 maggio 2024 l’ha fornito leper ildei periodi nonda versamentivi, opportunità indicata dall’ultima Legge di Bilancio. La strada è aperta solo ai contribuenti che abbiano cominciato a versare dal. Questi lavoratori ricadono, dunque, totalmente nel sistemavo. L’specifica che la domanda didei periodi nonda versamentivi può essere fatta per un periodo massimo di 5, anche non continuativi. Il periodo è cumulabile con ilfatto grazie ai commi da 1 a 5 dell’articolo 20 del decreto-legge 4 del 2019.dei, ledell’Possono beneficiare delsolo i lavoratori privi di anzianitàva al 31 dicembre 1995 e non titolari di pensione già all’epoca.