Quirinale ricevimento per la Festa della Repubblica quintessenza del Paese Il racconto di D’Anna

(Di domenica 2 giugno 2024) Tardo pomeriggio al, ancor più acropoli rappresentativa. Come una vera e propria Capitale nella Capitale, ladi tutti i poteri dell’Italia istituzionale, politica, economica, editoriale e culturale partecipa nei giardini del Colle al tradizionaledel Capo dello Stato alla vigilia. Una ricorrenza di anno in anno sempre più rilevante e che ha raggiunto l’apice con la Presidenza di Sergio Mattarella, autentico baluardodemocrazia, rigoroso e saggio interpreteprassi e soprattutto dello spiritoCostituzione in un susseguirsi di momenti cruciali per gli equilibri politici, l’assetto parlamentare e democratico del. Sovrastato per decenni dalla valenza internazionale geopolitica dei festeggiamenti del 4 luglio all’ambasciata americana e da quelli per il compleannoRegina all’Ambasciata britannica, ilnei giardini delacquisisce il ruolo di specchio dei poteri guida del, affrancatisi dalla sindromelunga sovranità limitata risalente al dopoguerra, a cominciare dal settennato di Scalfaro fino a rappresentare con Mattarella la materializzazione dell’epicentro visibile e invisibile di tutti i vari poteri che intersecano il pubblico e il privato, i palazzi delle istituzioni e i gangli decisionali nazionali.