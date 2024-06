Non solo Amadeus | anche il quiz Soliti ignoti lascia la Rai e passa al Nove Ma cambierà nome

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 2 giugno 2024) Dopo aver ingaggiato, il Gruppo Discovery strappa alla Raiuno dei suoi programmi di punta: “”,che va in onda nella fascia acces prime time su Rai 1, condotto proprio da. Lo ha annunciato Laura Carafoli, responsabile per il Sud Europa dei contenuti del Gruppo Warner Bros-Discovery, in un’intervista al quotidiano La Repubblica. La Rai, infatti, non ha rinnovato i diritti per trasmettere il, che quindi, a partire da settembre 2024, sarà trasmesso sul canale. Ma il programma: si chiamerà “Identity”. E a condurlo sarà ancora. “Concostruiremo su Discovery la nuova tv degli italiani. La politica da noi non arriva”, ha detto Carafoli nell’intervista, allontanando così le voci circa un prossimoggio aldel giornalista Enrico Mentana, attuale direttore del TgLa7.