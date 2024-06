Isola dei Famosi il sondaggio | chi esce tra Karina Artur e Samuel?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 2 giugno 2024)dei, questa sera al via la semifinale e un naufrago tradovrà abbandonare il programma. Ecco chi, stando ai sondaggi Siamo arrivati al giorno della semifinale per L’deie stasera uno tradovrà dire addio alla sua esperienza al reality show condotto da Vladimir Luxuria con in studio i due opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese.Dainese,Sapsai ePeron lo scorso mercoledì sono finiti al televoto e il pubblico è chiamato stasera a scegliere chi ‘vuole salvare’, di conseguenza il meno votato abbandonerà il gioco e l’Honduras. Leggi anche–> Aldo Montano operato all’anca: come sta lo sportivo ed ex gieffino Stando ai sondaggi su forum, siti e pagine social che si occupano del reality show L’deidovrebbero non rischiare il loro posto in Honduras, mentre a dover dire addio al gioco dovrebbe essere la new entrySapsai.