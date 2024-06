India | Uttar Pradesh almeno 33 morti ai seggi per colpo di calore ultimo giorno elezioni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Nuova Delhi, 2 giu. (Adnkronos/Dpa) - Sono33 glinineia causa di undinello stato di, dove ieri si è votato nella settima, ed ultima, tappa della lunga maratona elettorale, in cui tra il 19 aprile e ieri sono stati chiamati a votare 996 milioni di persone, durante l'eccezionale ondata di, con temperature percepite che arrivano ai 50 gradi e che hanno provocato nei giorni scorsi 85 vittime in 24 ore. E' stato il presidente della commissione elettorale dell', Navdeep Rinwa, a rendere noto il bilancio delle vittime del caldo ai, che comprende elettori, scrutatori, membri delle forze di sicurezza e personale sanitario. Un elettore è collassato all'interno della cabina elettorale ed è stato trasportato in ospedale dove è stato accertato il decesso.