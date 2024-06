I migliori agriturismi del Cilento scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 2 giugno 2024) È nata una querelle intorno al recente articolo del New York Times intitolato Cinematografico, nascosto, firmato da Nina Burleigh. Lo racconta con il consueto amore per l'approfondimento "ragionato" e cristallino Rivista Studio, osservando come i commenti dei local al pezzo evidenzino un crescente stato di insofferenza nei confronti del fenomeno dell'"overtourism", fenomeno che chiaramente non riguarda solo l'area particolarmente felix della Campania inscritta nel Parco Nazionale del, Vallo di Diano e Alburni (basta pensare a cosa succede in Salento o sul lago di Como quando la stagione entra a regime, giusto per citare due esempi). Questo per dovere di cronaca. Che ilrimane una delle mete più gettonate da turisti italiani e stranieri, d'altronde, è un dato di fatto.