Equitazione | l’Irlanda vince in rimonta la tappa di Nations Cup di Millstreet

(Di domenica 2 giugno 2024) In trionfo sul proprio campo di gara, con un’incredibiledel completo si è aggiudicata la secondadellaCup di completo andata in scena a, località dell’Isola di Smeraldo. Con lo score conclusivo di 110,2 la formazione irlandese, che ha disputato uno splendido segmento di cross country, è riuscita a risalire la classifica dal 3° al 1° posto mettendosi alle spalle gli Stati Uniti d’America, secondi a 113,7, e l’Australia, terza a 114,2 punti; mentre in quarta e quinta posizione si sono sistemate la Gran Bretagna, a 118,0, e la Nuova Zelanda, che è scivolata dalla vetta all’ultimo posto chiudendo a 121,7. Ad arrivare davanti a tutti, invece, nella classifica individuale è stato l’australiano Christopher Burton che, in sella a Shadow Man, ha chiuso la sua tre-giorni con uno score di 25,7.