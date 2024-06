Emirates Stadium la storia della casa dell’Arsenal

Leggi tutta la notizia su zon

(Di domenica 2 giugno 2024) Inaugurato ufficialmente nel 2006, l’ha sostituito lo storico Highbury in qualità di nuovaFC. La decisione è stata maturata in virtù del fatto che il pubblico del club londinese con il passare degli anni è aumentato a dismisura, motivo per il quale la richiesta risultava essere troppo elevata a fronte di un impianto piuttosto piccolo e contenuto come l’Highbury. Inoltre, c’erano il bisogno e la voglia di competere a livelli sempre più alti sia in campo nazionale che in campo internazionale, motivo per cui era necessario uno stadio di un certo livello, sempre più all’avanguardia. Attualmente la stagione calcistica è terminata, ma tra qualche mese, quando inizierà la prossima annata di Premier League, sarà possibile acquistare online i biglietti per l’, così da godersi una partita dei Gunners nel cuore di Londra.