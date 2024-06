Champions League da Catania per tifare il Borussia Dortmund | le origini di un forte gemellaggio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 2 giugno 2024) Spettacolare come sempre il colpo d’occhio di Wembley, splendido teatro della finale difrae Real Madrid. Da una parte il bianco reale dei tifosi del Real Madrid, simbolo di vittoria e tradizione. Dall’altra il famoso ‘muro giallo’ dei tifosi del, sempre molto emozionante da vedere. E a proposito di ‘vedere’, agli occhi più attenti, non sarà sfuggito un piccolo dettaglio presente fra i tifosi tedeschi. In un tripudio di giallo e di nero, ieri notte, era presente anche qualche spazietto rosso e azzurro con gli striscioni “Irriducibili 1991” e “Ciccio Famoso”. I colori sociali sono quelli deli cui tifosi sono andati a sostenere gli amici delnella partita più importante della stagione.