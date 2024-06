12 attori che hanno saputo diventare anche grandi registi

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 2 giugno 2024) Chi sono glichedareprovecome? In tanti, arrivati a un certo punto della carriera,sentito il bisogno, il desiderio di passare alla regia. Sono alcuni, però,fatto altrettanto bene o, in alcuni casi, persino superato se stessi dietro la macchina da presa. Ecco la splendida dozzina dichedimostrato di essere, riuscendo nell’impresa (in ordine non di merito ma alfabetico) Ben Affleck MCDAIRR ZU051 AIR, director Ben Affleck, on set, 2023. ph: Ana Carballosa / © Amazon Studios / Courtesy Everett Collection ©Amazon/Courtesy Everett CollectionL’attore e, ricordiamo, sceneggiatore fin dal 1997 con Will Hunting - Genio ribelle (scritto insieme a Matt Damon, con il quale si divise l’Oscar per la miglior sceneggiatura), ha 8 firmato regie e altre 3 sono in dirittura di arrivo.