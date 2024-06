WWE | Jordynne Grace ad NXT è stata una sorpresa per tutti… soprattutto per Roxanne Perez

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 1 giugno 2024) Nell’ultima settimana nel mondo del wrestling non si fa altro che parlare della collaborazione fra WWE e TNA, cominciata a tutti gli effetti lo scorso martedì ad NXT. Infatti per l’occasionerivelata come la prossima sfidante dell‘NXT Women’s Championignara dell’avversaria L’arrivo di(così come quello di Ethan Page) è stato tenuto ben da nascosto dalla WWE ed è stato in effetti una vera e propriaper molti. Lo è stato sicuramente perche non sapeva minimamente chi fosse la sua avversaria e quando sullo stage è apparsala reazione di The Prodigy èla più naturale e realistica possibile. Nessuno sgarbo aovviamente ma la WWE ha voluto rendere il momento ancora più speciale non informandola anticipatamente di ciò che sarebbe accaduto con la campionessa che sapeva solamente che avrebbe scoperto la sua avversaria in puntata.