Sinner-Moutet in tv orario e dove vedere gli ottavi di finale del Roland Garros 2024

(Di sabato 1 giugno 2024) Roma, 1 giugno– Dopo aver liquidato le pratiche Christopher Eubanks, Richard Gasquet e Pavel Kotov, tutte in tre set, il cammino di Jannikalsi incrocerà con quello di Corentin, che nel precedente turno ha battuto Sebastian Ofner in quattro set. La sfida è in programma domenica 2 giugno a partire dalle 11 ed è valida per glididello Slam di Parigi.controIl match trasarà trasmesso a partire dalle 11 di domenica 2 giugno in diretta tv su Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, su Sky Sport Tennis (canale 203) e in diretta streaming su Eurosport, Discovery+, Sky Go, Now TV e DAZN. Statistiche e precedenti Quello che andrà in scena sulla terra rossa della capitale francese sarà una prima volta assoluta tra i due giocatori.