Sinner-Moutet in tv | data orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

(Di sabato 1 giugno 2024) Jannikaffronterà Corentinagli ottavi di finale del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Dopo aver battuto in tre set Eubanks, Gasquet e Kotov, l’azzurro spera di approdare ai quarti e magari ancora senza perdere set. Un compito ampiamente alla portata contro il beniamino del pubblico parigino, che sta vivendo un torneo da sogno ma che non ha la potenza per tenere il ritmo dida fondo campo e contenere le sue accelerazioni. I due non si sono mai affrontati in carriera, mapartirà nettamente favorito. L’unica speranza per– e probabilmente non basterà per vincere – è quella di coinvolgere il pubblico e “buttarla in caciara”, stile Tiafoe a Vienna. Jannik è però cresciuto anche sotto questo aspetto e già contro Gasquet ha dimostrato di saper gestire al meglio gli spettatori dello Chatrier, non sempre educatissimi.