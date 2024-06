Scuola Pertini a breve i lavori di ampliamento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Spinetoli, aper l’della, che sarà realizzato completamente in legno: è arrivato sul cantiere il primo approvvigionamento. "Finalmente ripartirà il cantiere – commenta il Sindaco Alessandro Luciani – ed entro la fine del 2024, riapriremo la. Ricordo che isi erano fermati a causa della crescita del costo dei materiali che ci ha costretto a rivedere i progetti per rientrare dei costi. Fortunatamente, con un finanziamento di 3 milioni di euro, avevamo previsto metrature in eccesso e, nonostante il ridimensionamento, il nuovo plesso potrà ospitare tutte le sezioni, un’aula magna e la segreteria interna. Siamo riusciti a intercettare il finanziamento di 630 mila euro dall’Ufficio per la ricostruzione – conclude Luciani – Nel frattempo è arrivato il preliminare del progetto riguardante Piazza Kennedy, una delle tre opere per noi fondamentale.