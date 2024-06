Roma ufficiale | riscattato Angeliño dal RB Lipsia per 5 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024)31 maggio 2024 - Labatte il primo colpo di mercato alle porte del rompete le righe prima dipeo e Copa America. Dopo aver avuto da Trigoria la conferma dei riscatti che non verranno effettuati nei confronti di Lukaku, Azmoun e Renato Sanches, ecco invece il primo contratto che resterà anche per la prossima stagione in favore dei giallorossi. Nella giornata di oggi infatti i capitolini hanno rilasciato un comunicatoin cui annunciavano proprio la permanenza del terzino sinistro classe 1997. Ecco il comunicato del clubnista. "L'ASè lieta di annunciare l'acquisto a titolo definitivo didal. Arrivato in giallorosso in prestito nella sessione invernale dei trasferimenti, l’esterno sinistro spagnolo – classe 1997 – si è imposto come uno dei protagonisti della seconda fase di stagione, totalizzando 20 presenze tra Serie A epa League.