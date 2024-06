Roland Garros terzo turno | notizie e pronostici sabato 1 giugno

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 1 giugno 2024): il match clou è sicuramente quello tra Djokovic e Musetti, che si scontrano per la sesta volta in carriera. Ultimi posti disponibili sul “treno” che conduce agli ottavi di finale del2024. Tra gli aspiranti c’è pure l’azzurro Lorenzo Musetti, che per entrare nel ristretto club dei primi 16 dovrà prendersi lo scalpo di “suà maestà” Novak Djokovic, già affrontato cinque volte in carriera. Musetti – IlVeggente.it (Ansa)Il campione serbo, impegnato a difendere anche la prima posizione nel ranking mondiale dall’assalto di Jannik Sinner, è in vantaggio 4-1 nei testa a testa con il talentuoso – ma troppo incostante – tennista carrarino. L’ultimo precedente risale allo scorso aprile, quando Djokovic si prese la rivincita per la sconfitta rimediata un anno prima, sempre nel Principato.