Rajwa di Giordania radiosa in rosso il look premaman da copiare

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 1 giugno 2024)e il Principe Al Hussein dihanno celebrato un matrimonio da sogno lo scorso 1 giugno 2023. Alle fastose nozze reali hanno partecipato le teste coronate di tutto il mondo, tra cui anche Kate e William d’Inghilterra, che sono volati nel paese del Medio Oriente per rappresentare la famiglia reale inglese. A distanza di circa dieci mesi dal quel giorno magnifico, i due eredi al trono hashemita hanno annunciato al mondo di aspettare un bambino. Da alloradinon era più apparsa in pubblico ma, in occasione del primo anniversario delle nozze reali, la casa reale diha rilasciato degli scatti della Principessa in dolce attesa. Nelle fotodiappare raggiante, grazie anche a unben studiato, che è riuscito a esaltare la sua bellezza e le forme morbide di una gravidanza che ha già superato i primi mesi.