Paola Egonu firma il record del mondo! L’attacco più veloce della storia | che fulmine contro il Brasile

(Di sabato 1 giugno 2024)ha messo a segno 29 punti (3 muri, 43,8% in attacco) durante la sfidailnella Nations League di volley femminile. L’opposto ha saputo fare la differenza almeno fino a metà del quarto set, poi ha calato un po’ l’intensitàpropria azione. L’Italia era in vantaggio per 2-1 e 15-11 e sembrava lanciata verso la sesta vittoria consecutiva nel prestigioso torneo internazionale itinerante, ma purtroppo qualche errore di troppo al servizio ha rimesso in careggiata le verdeoro, capaci di rimontare e di vincere al tie-break. Sconfitta di squadra (la seconda nella manifestazione, dopo quella rimediata all’esordiola Polonia), ma è arrivato un risindividuale di rilievo per, che ha infatti conseguito un nuovodel