Ore decisive per i tre ragazzi scomparsi nel Natisone trovata una borsa con un cellulare

(Di sabato 1 giugno 2024) AGI - I sommozzatori dei Vigili del Fuoco impegnati nella ricerca dei tre giovani dispersi nelhanno ritrovato la borsetta, con unall'interno, di una delle due ragazze scomparse. Il rinvenimento è avvenuto in una forra stretta e impervia del fiume friulano a circa un chilometro da dove i tre, nella giornata di venerdì, erano stati inghiottiti dal fiume in piena. Per individuare il, intercettato questa mattina all'alba, i soccorritori si sono serviti di droni muniti di telecamere termiche. La zona continua a essere monitorata da elicotteri e droni. Sono decine i soccorritori che stanno operando in superficie e sotto acqua dal ponte Romano fino alla confluenza con il fiume Torre, a propria volta emissario dell'Isonzo.