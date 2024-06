Magro | Bravi loro Noi fuori a testa alta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Un lungo applauso. Un sentito canto comune, tanti cuori per una sola voce. La stagione della Pallacanestro Brescia si chiude a poche ore dal sole di giugno, mentredal PalaLeonessa imperversa l’insolita pioggia di una tarda primavera. Gioia? Amarezza? Probabilmente, solo orgoglio. Perchè una lunga corsa in vetta, per quanto infruttuosa non si dimentica. Così come una semifinale che, in fin dei conti, pareggio il massimo risultato societario risalente al 2018. "Credo non si possa che essere orgogliosi di quello che è stato fatto in questa stagione: abbiamo riacceso l’entusiasmo in città per questa squadra - il primo commento di un Alessandrovisibilmente emozionato - Per il modo in cui ha affrontato ogni difficoltà, ne è uscita più forte di prima, con orgogli".