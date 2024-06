Fonte : oasport di 1 giu 2024

In soldoni, quindi, se il ducatista dovesse fare la pole partirà quarto e così via… 09. 030 354. 037 358. 326 17 18 0. 542 0. 40 Buongiorno e benvenuti al Mugello! Tra 30 minuti esatti scatterà l’attesissimo sabato del GP d’Italia della MotoGP! Come seguire il sabato del Mugello in tv e in streaming – La cronaca della FP1 – La cronaca delle pre-qualifiche – La penalità a Bagnaia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del sabato del week end del GP d’Italia, settimo round del Mondiale 2024 di MotoGP.

LIVE MotoGP GP Italia 2024 in DIRETTA | tutto pronto per le prove libere Bagnaia sfida Martin e Marquez