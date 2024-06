In perenne caccia di un letto In ospedale 42 volte e 6 in dormitorio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Il suo obiettivo appariva chiaro: riuscire a pernottare. Basti pensare che dal 2018 in pronto soccorso ci è andato per ben 42lamentando mal di testa o malesseri affini: e tutte le, anche al netto di esami approfonditi come la Tac, i disturbi si sono rivelati del tutto inconsistenti. L’ultimo tentativo, questa volta in unparrocchiale, gli è costato l’arresto per resistenza e minacce nei confronti degli agenti della polizia locale intervenuti per farlo andare via. Protagonista delle sortite, è un 25enne originario del Bangladesh, senza fissa dimora e con permesso di soggiorno rilasciato l’anno scorso con scadenza quest’anno. Nei guai il ragazzo ci si è letteralmente infilato mercoledì mattina quando ha tentato in tutti i modi di restare nella struttura di accoglienza legata alla parrocchia di San Rocco nonostante fosse già stato allontanato dal medesimo luogo con denuncia di don Pawel del 15 maggio scorso per invasione di edifici.