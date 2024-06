Atletica Sydney McLaughlin torna sui 400 ostacoli dopo due anni e firma il tempo dell’anno Bol risponderà?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024)ha fatto il proprio attesissimo ritorno sui 400a quasi duedi distanza dalla sua ultima apparizione in questa specialità. Nel 2023, infatti, la fuoriclasse statunitense decise di concentrarsi sul giro di pista senza barriere, riuscendo a esprimersi anche in 48.74 a Eugene, ma non prese parte ai Mondiali di Budapest a causa di un infortunio al ginocchio. La sua ultima uscita in questa disciplina era datata 8 agosto 2022, quando vinse a Szekesfehervar in 51.68, poche settimanel‘apoteosi ai Mondiali di Eugene con tanto di record del mondo (50.68). La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 si è rimessa in gioco all’Edwin Moses Legends Meet, andato in scena ad Atlanta (USA) nella notte italiana. La 24enne, che nel fratha aggiunto al proprio cognome quello del marito Andre Levrone (giocatore di football americano in NFL), ha corso un per lei agevole 52.